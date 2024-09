Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer verunfallt im Renn-Training und verstirbt

Schleiz/ Schleizer Dreieck (ots)

Am Freitagnachmittag kam es kurz vor 17 Uhr im Bereich des Schleizer Dreiecks, Querspange, zu einem tragischen Rennunfall, der den Tod eines Motorradfahrers nach sich zog. Zwischen einem 29-sowie einem 66-jährigen Motorradfahrer kam es während eines Trainings mutmaßlich zu einem Zusammenstoß. In der Folge wurde der 29-jährige Fahrer schwerverletzt und mit einem Rettungshubschrauber verflogen. Der 66-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden. An beiden Zweirädern entstanden massive Beschädigungen. Das Rennen wurde unterbrochen und an diesem Tag auch nicht wiederaufgenommen. Es befanden sich Gutachter etc. im Einsatz, die Ermittlungen zu den Umständen führt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell