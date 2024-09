Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Landkreis Sonneberg - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Jagdshof - Schauberg (ots)

Am 07.09.2024 ereignete sich auf der Straße von Jagdshof nach Schauberg ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 18:10 Uhr fuhr ein 20-jähriger mit einem Motorrad in Richtung Schauberg. Nach dem Abzweig Judenbach verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Straße war für etwa 4 Stunden bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und der Bergung des Motorrads gesperrt.

