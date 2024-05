Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei fahndet nach sexueller Belästigung nach unbekanntem Täter - #polsiwi

Netphen - Dreis-Tiefenbach (ots)

Am Dienstagnachmittag (30. April) ist es in Dreis-Tiefenbach zu einer sexuellen Belästigung einer jungen Mutter gekommen. Die Frau hielt sich gegen 14:00 Uhr mit ihrer zweijährigen Tochter auf einem Spielplatz im Bereich des Jung-Stilling-Platzes auf. Dabei sei der Mutter bereits ein Mann aufgefallen, der an dem dort vorbeiführenden Radweg zu Fuß unterwegs war. Der Mann habe beim Herannahen schon merkwürdig zu ihr und ihrer Tochter geschaut. Als sich die Mutter zu der Tochter hinunterbeugte, habe der Mann ihr im Vorbeilaufen unter den Rock an das Gesäß gepackt. Anschließend sei der Täter weggelaufen.

Die Frau meldete den Vorgang im weiteren Tagesverlauf später von zu Hause aus der Polizei. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte die Frau den Mann wie folgt beschreiben:

- ca. 180 cm groß

- schlank

- ca. 40 Jahre alt

- dichtes schwarzes Haar

- Bart (3-Tage-Bart)

- schwarze Hose und schwarze Jacke

- vom Erscheinungsbild südländisches Aussehen

Bereits am vorangegangenen Mittwochnachmittag (24. April) ist es auf dem Radweg zwischen den Netphener Ortschaften Unglinghausen und Eckmannshausen zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer 14-jährigen Jugendlichen gekommen. Die Polizei berichtete bereits hierüber: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5766922

Die Beschreibung des damaligen Täters ähnelt der Beschreibung im aktuellen Fall. Die Polizei schließt daher nicht aus, dass es sich in beiden Fällen um ein und denselben Täter handeln könnte. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Sachbearbeitung übernommen. Die Streifenbeamten halten verstärkt Ausschau nach entsprechend verdächtigen Personen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden. Im Falle eines erneuten Übergriffes bittet die Polizei, sich umgehend über den Notruf der Polizei 110 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell