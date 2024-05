Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte stielt Windeln - Bundespolizisten stellen Aggressor nach Auseinandersetzung mit Ladendetektiv

Essen (ots)

Am Mittwochabend (08. Mai) soll eine Frau in einer Filiale des Essener Hauptbahnhofs Ware entwendet haben. Bundespolizisten nahmen einen Mann nach einem Gerangel fest.

Gegen 21:10 Uhr wurden Bundespolizisten über die Videoüberwachungsanlage auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Hauptbahnhof Essen aufmerksam. Die Beamten begaben sich unverzüglich zu dem Drogeriemarkt. Die Uniformierten trennten den Ladendetektiv (24) und einen Mann voneinander. Dieser schrie lautstark um sich und gestikulierte wild vor den Beamten herum. Die Einsatzkräfte fixierten den serbischen Staatsbürger mittels Handfesseln und brachten ihn zur Bundespolizeiwache. Auf dem Weg dorthin versuchte der 35-Jährige die Hand eines Beamten in seiner Armbeuge einzuklemmen und ließ sich mehrfach fallen. Erst nach mehrmaliger Aufforderung verhielt er sich dann kooperativ.

Die Durchsuchungen nach Identitätspapieren verlief ohne Erfolg. Auch hier kam er den Anweisungen der Polizisten nicht nach und machte auch keine Angaben zu seinen Personalien. Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann unerlaubt im Bundesgebiet aufhält.

Der 24-jährige Angestellte gab an, dass er beobachtet habe, wie eine Unbekannte mehrere Pakete Windeln aus dem Regal entnommen und anschließend in ihrer Handtasche verstaute. Am Eingangsbereich habe er dann auf die mutmaßliche Diebin gewartet. Diese habe jedoch nicht auf die Ansprache des Ladendetektivs reagiert. Als dieser die Frau am Arm ergriffen habe, habe sich der Serbe genähert und diesen von hinten gestoßen. In der Rangelei seien die drei zu Boden gegangen. Die Unbekannte konnte sich daraufhin befreien und in Richtung Westausgang fliehen. Der Geschädigte erlitt dadurch Hautabschürfungen im Stirnbereich, sowie an den Händen.

Der Aggressor äußerte, dass er die unbekannte Frau nicht kennen würde. Eine Videoauswertung ergab jedoch, dass das Duo zuvor in Kontakt stand und diese auch während der Tatausübung hielten.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein. Dieser wurde anschließend in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht. Im Laufe des Tages wird der 35-Jährige dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell