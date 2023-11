Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall im Kreisverkehr

Jena (ots)

Weil der Fahrer eines Toyota einen E-Scooterfahrer übersah, ereignete sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall. Der 60-Jährige war mit seinem Pkw auf der Ernst-Haeckel-Straße in Richtung Kahlaische Straße unterwegs. Als er in den Kreisverkehr am Alexander-Puschkin-Platz einfuhr, übersah er einen bereits im Kreisverkehr befindlichen 55-Jährigen auf einem E-Scooter. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 55-Jährige leicht.

