BPOL NRW: Unkooperativer 18-Jähriger widersetzt sich Bundespolizeikontrolle

Dortmund - Herne (ots) - Am Dienstagvormittag (07. Mai) soll ein Mann mit einem Elektroroller einen Bahnmitarbeiter im Dortmunder Hauptbahnhof angefahren haben. Dieser klagte anschließend über Schulterschmerzen. Gegen 11:40 Uhr suchte ein 59-Jähriger die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund an. Er gab an, dass er soeben Geschädigter einer Straftat geworden ...

mehr