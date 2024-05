BPOL NRW: Reisende mit Schuhen beworfen - Bundespolizisten nehmen 27-Jährigen in Gewahrsam

Essen - Dortmund (ots) - Am gestrigen Dienstagabend (07. Mai) sollen zwei Männer im Essener Hauptbahnhof einem Passanten das Smartphone entwendet haben. Bundespolizisten konnten diese mit Hilfe einer Videoauswertung und erfolgreicher Fahndung festnehmen. Gegen 20:25 Uhr wählte ein 29-Jähriger den Notruf und gab an, dass er soeben am Bahnsteig zu Gleis 1 des ...

