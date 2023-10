Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Festnahmen im Grenzraum

Offenburg/ Neuried (ots)

Gestern im Verlauf des Tages haben die Beamten der Bundespolizei in Offenburg zwei gesuchte Straftäter festgenommen. Zunächst wurde gestern Morgen am Bahnhof in Offenburg ein 39-jähriger deutscher Staatsangehöriger angetroffen und kontrolliert. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Körperverletzung. Er konnte die fällige Geldstrafe nicht bezahlen und wurde anschließend zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 28 Tagen in das Gefängnis gebracht. Eine weitere Festnahme erfolgte am Grenzübergang in Neuried/Altenheim gestern Nachmittag. Bei der Kontrolle eines 31-jährigen französischen Staatsangehörigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung bestand. Ein Bekannter des Mannes konnte den fälligen Geldbetrag in Höhe von 381 Euro bezahlen und den Mann vor einem Gefängnisaufenthalt bewahren.

