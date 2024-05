Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Handy gestohlen - Bundespolizisten stellen zwei Tatverdächtige

Essen - Dortmund (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (07. Mai) sollen zwei Männer im Essener Hauptbahnhof einem Passanten das Smartphone entwendet haben. Bundespolizisten konnten diese mit Hilfe einer Videoauswertung und erfolgreicher Fahndung festnehmen.

Gegen 20:25 Uhr wählte ein 29-Jähriger den Notruf und gab an, dass er soeben am Bahnsteig zu Gleis 1 des Hauptbahnhofs Essen mit einem Messer bedroht und ihm dann das Mobiltelefon von zwei Unbekannten entwendet worden sei. Einsatzkräfte der Polizei Essen stellten den Verdächtigen (30) nahe des Hauptbahnhofs und brachten ihn anschließend zur Bundespolizeiwache. Überprüfungen ergaben, dass der Geschädigte von mehreren Staatsanwaltschaften zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes aufgrund von Eigentumsdelikten gesucht wurde.

Der syrische Staatsbürger (29) habe sein Smartphone in einem Wartehäuschen geladen. Er habe sich von diesem entfernt, um eine Zigarette zu rauchen. Plötzlich habe er einen 30-Jährigen, sowie seinen Begleiter (37) nahe seines Mobiltelefons bemerkt und symbolisiert, dass es sich um sein Eigentum handele. Der tatverdächtige Essener (30) habe ihn anschließend in ein Gespräch verwickelt. Daraufhin habe der Dortmunder (29) diesem mitgeteilt, dass er die Polizei rufe, wenn er sein Handy nicht wiedererhalte. Anschließend soll der syrische Staatsbürger (30) ihm mit dem Einsatz eines Messers gedroht haben, welches sich in der Jackentasche des Mannes befunden haben soll. Gesehen habe der Geschädigte das Messer jedoch nicht. Der 30-Jährige habe den Bahnsteig dann verlassen.

Nach erfolgter Videoauswertung konnten die Beamten feststellen, dass der Begleiter des Verdächtigen das Smartphone an sich nahm und diese anschließend gemeinsam den Bahnsteig verließen. Der 37-Jährige konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung durch die Bundespolizisten gestellt werden.

Die Identitäten der Männer (30,37) wurden mittels Fingerabdruckscan zweifelsfrei bestätigt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Syrer (37) ebenfalls zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes ausgeschrieben war und sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Die Essener machten von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ein Messer konnte bei einer Durchsuchung nicht aufgefunden werden. Beide sind polizeilich bereits mehrfach aufgrund von Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Die Einsatzkräfte nahmen die Männer fest und brachten sie in das Gewahrsam der Polizei Essen. Im Laufe des heutigen Tages sollen diese dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen die Polizeibekannten ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell