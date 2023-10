Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach-Ersingen: Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Fahrzeuglenkerin wird schwer verletzt

Kämpfelbach-Ersingen (ots)

Am Samstag, 07.10.2023, ereignete sich gegen 20:20 Uhr in Ersingen ein Verkehrsunfall bei welchem die 29-jährige Lenkerin eines VW Polo schwer verletzt wurde: Die Fahrzeuglenkerin befuhr mit ihrem Pkw von Ispringen kommend die Pforzheimer Straße in Fahrtrichtung Bilfingen und beabsichtigte nach links in die Lange Straße abzubiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Polo im schon begonnenen Abbiegevorgang jedoch alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Stützmauer mit Geländer sowie ein Verkehrszeichen. Herausgelöste Teile der Mauer prallten im weiteren Verlauf noch gegen ein Gebäude und verursachen dort Sachschaden an der Hausfassade. Die alleine im Polo befindliche Fahrzeuglenkerin wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie in der Folge in einer Klinik aufgenommen werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Zweifel an der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeuglenkerin so dass bei ihr noch eine Blutprobe entnommen wurde. Der VW Polo wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden, der Schaden dürfte sich hier auf ca. 10.000 Euro belaufen. Der Schaden an der Stützmauer, dem Geländer sowie dem Verkehrszeichen wird mit ca. 6000 Euro beziffert, der Schaden an der Hausfassade dürfte ungefähr 3000 Euro betragen. Neben Kräften der Feuerwehr Kämpfelbach und des Rettungsdienstes waren auch zwei Funkstreifenwagen des Polizeireviers Pforzheim-Nord im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Fahrzeugbergung und Fahrbahnreinigung aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe wurde die Lange Straße bis kurz nach 22 Uhr gesperrt

Alexander Schwarz,

Führungs- und Lagezentrum

