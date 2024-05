Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit E-Scooter zusammengestoßen - Bundespolizisten ermitteln Halter

Dortmund - Herne (ots)

Am Dienstagvormittag (07. Mai) soll ein Mann mit einem Elektroroller einen Bahnmitarbeiter im Dortmunder Hauptbahnhof angefahren haben. Dieser klagte anschließend über Schulterschmerzen.

Gegen 11:40 Uhr suchte ein 59-Jähriger die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund an. Er gab an, dass er soeben Geschädigter einer Straftat geworden sei. Der Deutsche sei aus einer Tür am Bahnsteig 2/5 herausgekommen und dann von einem Mann, welcher verbotswidrig mit einem E-Scooter den Bahnsteig befuhr, angefahren worden. Bei dem Zusammenprall habe der Mann ihn an der Schulter verletzt. Zudem wurde der geschädigte Bahnmitarbeiter an der rechten Hand verletzt und wies Schürfwunden auf. Zudem klagte er gegenüber den Beamten über Schmerzen in der rechten Schulter. Er habe den Tatverdächtigen daraufhin angesprochen, dieser sei dann jedoch geflüchtet.

Die Polizisten führten eine Videoauswertung durch und konnten so anschließend den Halter des Fahrzeuges ermitteln. Demnach handelt es sich um einen 59-jährigen Herner. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

