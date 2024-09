Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 53-Jähriger nach "Androhung von Straftaten" im Polizeigewahrsam

Saalfeld/ Gorndorf (ots)

Am Sonntagabend beschäftigte ein Mann die Saalfelder Polizei für mehrere Stunden. Zunächst pöbelte der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende Mann in der Gorndorfer Tankstelle und belästigte Kunden und Mitarbeiter. In der Folge wurde ihm durch die eingesetzten Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt, welchem er auch nachkam. Rund 1,5 Stunden später kündigte ein zunächst Unbekannter dann telefonisch eine Straftat im Sinne einer angeblichen Explosion in der besagten Tankstelle an. Schnell wurde klar, dass es sich bei dem Anrufer um den polizeibekannten, 53-jährigen Gorndorfer handelte. Der nunmehr Beschuldigte wurde im Nahbereich mit mehr als 1,5 Promille Atemalkohol angetroffen und der Polizeidienststelle zur Durchsetzung des Platzverweises zugeführt. In der Gewahrsamszelle beschädigte und verunreinigte er dann noch die Einrichtung und wurde schließlich gegen Mitternacht aus den Maßnahmen entlassen. Neben den Kosten für die Instandsetzung/ Reinigung der Zelle muss er sich auch strafrechtlich verantworten, nachdem er gem. §126 StGB den "öffentlichen Frieden durch Androhung von Straftaten stören wollte."

