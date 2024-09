Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 03.09.2024

Goslar (ots)

Am Montagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer gekommen.

Die 31- jährige Goslarerin befuhr um 07:35 Uhr die Bornhardtstraße in Goslar in Fahrtrichtung Hildesheimer Straße. Als diese nach rechts abbiegt, um auf den Parkplatz eines Discounters einzubiegen, übersieht sie den 48-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Fahrradweg in gleicher Fahrtrichtung fährt. Der Fahrradfahrer wird durch den Unfall leicht verletzt, verzichtet aber auf eine medizinische Behandlung.

An beiden Fahrzeugen entsteht ein Schaden von insgesamt 1550EUR.

+++

Verkehrsunfallflucht: Abgeparkter VW Passat durch Unbekannte beschädigt

Am Dienstagmorgen ist es zu einer Beschädigung eines schwarzen VW Passates mit Goslarer Kennzeichen durch ein unbekanntes Fahrzeug an der Fahrzeugfront gekommen. Um 07:30 Uhr, hatte das Fahrzeug am Fahrbahnrand auf der Kneippstraße vor der Hausnummer 12 geparkt. Als der 28- jährige Goslarer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Fahrzeugfront fest.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1000EUR geschätzt.

Hinweise zu diesem Unfallhergang oder Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Geschehen stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Motorradfahrerin kommt alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und wird leicht verletzt

Eine 16- Jährige Liebenburgerin befuhr am Montagabend gegen 19:20 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad auf der L500 von Liebenburg in Richtung Neuenkirchen. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und touchiert die linke Leitplanke. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell