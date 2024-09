Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person in Bad Harzburg:

Am Freitag, den 30.08.2024, gegen 16:45 Uhr befuhr eine 20-jährige Bad Harzburgerin mit ihrem Opel in Bad Harzburg die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Badestraße. Nach ersten Erkenntnissen missachtete die 20-jährige das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und es kam zu einer Kollision mit einem 44-jährigen Fahrradfahrer aus Bad Harzburg. Der 44-jährige wurde bei dem Unfall schwerverletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 44-jährige Bad Harzburger in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000EUR.

Verkehrsunfall mit Wild auf der Bundesstraße 4:

Am 31.08.2024 gegen 01:50 Uhr befuhr ein 32-jähriger Braunschweiger mit seinem Audi die Bundestraße 4 aus Torfhaus kommend in Richtung Braunlage, als ein Wildtier die Fahrbahn kreuzte. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Wildtier und dem 32-jährigen Audi-Fahrer. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 32-jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Der entstandene Schaden am Audi beläuft sich auf circa 14.000EUR.

Sachbeschädigung an PKW Audi in Bad Harzburg:

Im Zeitraum vom 30.08.2024 gegen 07:30 Uhr bis zum 31.08.2024 gegen 13:30 Uhr beschädigen bislang unbekannte Täter, mittels eines spitzen Gegenstandes, einen geparkten PKW der Marke Audi in der Bismarckstraße. Am PKW entstand ein Lackschaden an der Fahrerseite in einer Höhe von circa 1000EUR.

Sachbeschädigung an PKW VW in Bad Harzburg:

Im Zeitraum vom 31.08.2024 gegen 21 Uhr bis zum 01.09.2024 gegen 09 Uhr beschädigen bislang unbekannte Täter, mittels eines spitzen Gegenstandes, einen geparkten PKW der Marke VW in der Straße An den Weiden. Am PKW entstand ein Lackschaden an der Fahrerseite in einer Höhe von circa 200EUR.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480 oder per E-Mail an: poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.de. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell