Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mit dem Fahrrad gestürzt

Gangelt (ots)

Eine 54-jährige Frau aus Gangelt wurde am 25. August (Sonntag), gegen 1.25 Uhr, bei einem Sturz schwer verletzt. Sie fuhr mit ihrem Fahrrad in Begleitung ihres Ehemannes auf dem Radweg der Kreisstraße 13 aus Richtung Gangelt kommend in Richtung Vinteln. Dabei kam die Frau vom Radweg ab, geriet in den Grünstreifen und stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb.

