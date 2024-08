POL-PDNW: Taser-Einsatz nach Körperverletzungsdelikt

Kleinkarlbach (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 08.08.2024 auf Freitag, 09.08.2024 beschädigten bislang unbekannte Täter die Glasfront eines Regiomaten in dem Bachweg in Kleinkarlbach. Der Regiomat ist ein Verkaufsautomat, aus welchem regionale Produkte gegen Geldeinwurf gekauft werden können. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt unter ...

