Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Alleinunfall schwer verletzt

Heinsberg-Lieck (ots)

Am Sonntag, 25. August, gegen 19 Uhr, verletzte sich ein 55-jähriger Mann aus Heinsberg schwer, als er mit seinem E-Scooter an der Kreuzung Kolpingstraße/ Ringstraße/ Waldfeuchter Straße/ Westtangente stürzte. Nach ersten Erkenntnissen befuhr er einen Geh- und Radweg und beabsichtigte die Kreuzung zu überqueren. Dabei stürzte er aus ungeklärter Ursache, fiel nach vorne über den Lenker und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zeugen leisteten vorbildlich erste Hilfe. Wie es zu dem Unfall kam, wird nun ermittelt.

