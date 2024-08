Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht vom 24.08.2024

Delikte:

Gangelt - Homejacking

Unbekannter Täter brachen in der Zeit vom 22.08.2024, 22:00 Uhr - 23.08.2024, 07:00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Hoferstraße ein. Aus diesem wurden zwei Geldbörsen, ein Schlüsselbund sowie ein vor dem Haus geparkter Pkw entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Geilenkirchen - Diebstahl aus Kfz

In der Zeit vom 22.08.2024, 18:00 Uhr - 23.08.2024, 07:30 Uhr öffnete ein unbekannter Täter einen auf der Thomas-Mann-Straße abgestellten Pkw und öffnete das Handschuhfach. Offensichtlich wurde nichts entwendet. In der Nachbarschaft kam es zu gleichgelagerten Fällen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Wegberg - Diebstahl von Gasflaschen

Ein unbekannter, männlicher Täter entwendete, in der Nacht vom 23./24.08.2024, zwei Gasflaschen aus dem umzäunten Gelände eines auf der Straße "Am Bahnhof" befindlichen Getränkemarktes und flüchtete anschließend in einem silbernen Pkw Kombi mit auswärtigem Kennzeichen. Die Polizei nahm die Anzeige auf.

Erkelenz - Diebstahl eines Rollers

In der Zeit vom 23.08.2024, 15:00 Uhr - 24.08.2024, 00:25 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen am Bahnhof geparkten Roller, welcher später beschädigt aufgefunden wurde.

Verkehrsunfall:

Wegberg - Fahrradfahrer angefahren

Am 23.08.2024 kam es um 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem 10-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt den Gehweg der Fußbachstraße und beabsichtigte die Ausfahrt eines Einkaufsparkplatzes zu passieren. Im Bereich der Ausfahrt kam es dann zu einer Kollision zwischen einem Pkw und dem Fahrradfahrer, dem der Pkw-Fahrer zuvor noch das Passieren ermöglichen wollte. Der 10-jährige Fahrradfahrer kam durch den Unfall zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer entfernte sich, nach kurzem Kontakt zum Verletzten, vom Unfallort. Die Polizei nahm die Anzeige auf.

Gangelt - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am 23.08.2024, 17:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße in Stahe zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zum Unfallzeitpunkt befuhren die Unfallbeteiligten die Bundesstraße aus unterschiedlichen Fahrtrichtungen und beabsichtigten in den Mühlenweg abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, in Folge derer einer der Pkw-Fahrer, leicht verletzt, dem Krankenhaus Heinsberg, der andere schwer verletzt dem Krankenhaus Geilenkirchen zugeführt werden musste. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei nahm die Anzeige auf.

