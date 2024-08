POL-HS: Einbruch in Gartenhaus

Heinsberg-Unterbruch (ots) - Ein bislang unbekannter Mann entwendete am Dienstag (21. August), gegen 16.20 Uhr, mehrere Pakete mit Dekorationsartikeln, die vor einer Haustür an der Straße Girmen abgelegt worden waren. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

