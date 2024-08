Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht vom 25.08.2024

Heinsberg (ots)

Delikte:

Geilenkirchen - Diebstahl von Fahrrädern

In der Nacht vom 24.08.2024 konnten in Gillrath auf der Kreisbahnstraße als auch auf der Karl-Arnold-Straße zwei Pedelec aufgefunden und sichergestellt werden, die offenkundig zuvor entwendet wurden. Die Polizei nahm die Anzeige auf.

Geilenkirchen - Diebstahl aus Pkw (Versuch)

Im Zeitraum vom 23.08.2024, 21:30 Uhr - 24.08.2024, 09:00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe der Fahrertüre eines auf der Straße "An der Vogelstange" geparkten Pkws auf und durchwühlten anschließend den Fahrzeuginnenraum. Nach ersten Erkenntnissen wurde Nichts entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Erkelenz- Diebstahl aus Wohnung

Am 24.08.2024, 14:00 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Frauen, unter dem Vorwand Putztätigkeiten anbieten zu wollen, Zugang zu einer auf der Glück-Auf-Straße befindlichen Wohnung und entwendeten aus dieser Bargeld. Die Polizei nahm die Anzeige auf.

Verkehrsunfälle:

Hückelhoven - Ein Verletzter nach Auffahrunfall

Am 24.08.2024, 10:50 Uhr befuhren die am Unfall beteiligten Pkw die Jülicher Straße in gleiche Richtung. Aufgrund eines verkehrsbedingten Bremsvorgangs, den der Unfallverursacher zu spät bemerkte, kam es letztlich zu einem Auffahrunfall. Durch die Kollision wurden beide Pkw beschädigt. Der Beifahrer des vorausfahrenden Pkw wurde durch den Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus nach Erkelenz verbracht. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen.

Selfkant - Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Am 24.08.2024, 05:20 Uhr kam es auf der Selfkantstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein aus Richtung Heinsberg kommender Pkw geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrstreifen und kollidierte dort mit einem ihm entgegenkommenden Pkw. Beide Pkw wurden durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Heinsberg verbracht.

i.A.

Coenen, PHK

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell