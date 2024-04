Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gutgläubigkeit ausgenutzt: Seniorin (69) wir Opfer eines Diebstahls

Lübbecke (ots)

(AB) Dreiste Diebe haben in der Nacht zu Samstag im Bereich der Innenstadt eine Frau bestohlen.

So sprachen zwei Männer die 69-jährige Lübbeckerin an, als diese gegen 3.30 Uhr in den frühen Morgenstunden zu Fuß in Richtung ihrer Wohnanschrift unterwegs war. Die beiden mutmaßlich Heranwachsenden befanden sich auf einer Sitzbank an der Osnabrücker Straße, als sie gegenüber der Fußgängerin äußerten, dass sie mangels Möglichkeiten zurück zu ihrer Wohnanschrift zu gelangen, dort nächtigen müssten.

Die Seniorin hatte nicht zuletzt aufgrund der kalten Witterungsumstände Mitleid, zeigte sich hilfsbereit und bot den jungen Männern kurzerhand eine Übernachtungsgelegenheit an. Die nahmen das Angebot dankend an und gemeinsam begab man sich zur Wohnanschrift der Frau. Weil die mutmaßlich Obdachsuchenden zur späten Stunde noch Hunger verspürten, bereitete das gutgläubige Opfer ihnen eine Mahlzeit zu.

Das nutzten die Täter, um die Wohnung nach Wertgegenständen zu durchsuchen. So erbeuteten die Kriminellen ihre EC-Karte, den Personalausweis, mehrere Hundert Euro Bargeld sowie ihr Mobiltelefon, bevor sie sich heimlich aus der Wohnung entfernten. Den Diebstahl stellte die Beklaute erst fest, als sie dem Duo die angerichtete Mahlzeit servieren wollte.

Zu den Dieben liegt der Polizei die folgende Beschreibung vor: Beide Männer sollen ca. 20 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und schlank sein. Der erste Täter war mit einer schwarzen Jacke mit gelben Applikationen bekleidet und trug eine gelb-rote Schirmmütze. Der zweite war komplett in schwarz bekleidet. Bei ihm war der Frau eine Brille sowie ein Schnäuzer aufgefallen.

Generell warnt die Polizei davor, unbekannten Personen Zugang in die privaten Räumlichkeiten zu gewähren oder Auskünfte zu Vermögensverhältnissen zu erteilen. "Bitte treten Sie Fremden gegenüber grundsätzlich misstrauisch und eher abweisend auf."

Personen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Duo auf der Sitzbank gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

