POL-HS: Radfahrerin stürzt nach Zusammenstoß mit Taxi

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Auf der Hochstraße kam es am 22. August, gegen 13.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 25-jährige Frau aus Heinsberg befuhr mit ihrem Pedelec aus Richtung Sittarder Straße kommend die Hochstraße. Vor ihr fuhr in gleicher Richtung ein Taxi (Bulli). Dieses habe vor dem Torbogen stark abgebremst. Daraufhin fuhr die Heinsbergerin links an dem haltenden Fahrzeug vorbei. Dieses fuhr in dem Moment wieder an und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden und verletzte sich. Auf der Beifahrerseite des Taxis stieg eine weibliche Person aus und erkundigte sich nach dem Wohlergehen der Radfahrerin. Diese stand noch unter der Einwirkung des Unfallgeschehens und sagte, dass es ihr gut ginge. Daraufhin stieg die Frau wieder ein und das Taxi setzte seine Fahrt fort. Die Beifahrerin war eine etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau mit blonden Haaren, die sie hochgesteckt trug. Zur Klärung der Tat werden der Fahrer/die Fahrerin des Taxis sowie die Beifahrerin zum Unfallzeitpunkt gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden. Auch Zeugen des Geschehens können unter der Telefonnummer 02452 920 0 Hinweise geben. Sie haben auch die Möglichkeit, den Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

