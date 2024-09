POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 03.09.2024

Goslar (ots) - In der Nacht von Samstagabend bis Sonntagmittag kam es in Ohtfresen zum Einbruch in ein Postgebäude. Unter Gewaltanwendung gelangten der oder die Täter in das Gebäude in der Straße Sölg ein und durchwühlten mehrere Räume. Zu erlangtem Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Die Polizei Goslar hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise oder ...

