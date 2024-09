Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 02.09.2024

Goslar (ots)

In der Nacht von Samstagabend bis Sonntagmittag kam es in Ohtfresen zum Einbruch in ein Postgebäude. Unter Gewaltanwendung gelangten der oder die Täter in das Gebäude in der Straße Sölg ein und durchwühlten mehrere Räume. Zu erlangtem Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

Die Polizei Goslar hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden unter (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

Ein abgestellter schwarzer Ford Focus wurde durch bislang unbekannte Tatverdächtige beschädigt. Zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 09:30 Uhr, hatte das Auto mit Goslarer Kennzeichen am Fahrbahnrand auf der Wachtelpforte auf Höhe der Hausnummer 18 geparkt. In diesem Zeitraum ist es zu einer Beschädigung durch ein unbekanntes Fahrzeug an der Fahrzeugfront gekommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 2000EUR geschätzt. Hinweise zu dieser Tat oder Beobachtungen, die mit selbiger in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Baureste geraten in Brand

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am späten Sonntagabend eine Anhäufung von Sperrmüll und Bauschutt auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses im Okertal in Brand. Die Feuerwehr Oker war gegen 23 Uhr vor Ort und konnte den Brand zeitnah löschen. Das Mehrfamilienhaus war vorsorglich geräumt worden. Nach kurzer Zeit konnten die Anwohner jedoch in ihre Wohnungen zurückkehren.

Eine Person wurde leicht verletzt und wurde nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus entlassen.

Zur Höhe des Sachschadens und zur Brandursache kann bislang keine Aussage getroffen werden.

Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

+++

Kontrollstellen führten schnell zu Feststellungen

Die Polizei führte am Sonntagmorgen an zwei eingerichteten Kontrollstellen in Langelsheim Verkehrskontrollen durch. Insgesamt wurden 120 Kraftfahrzeuge kontrolliert. Hierbei konnte bei 14 Fahrzeugführern eine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit festgestellt werden.

Durch einen vor Ort befindlichen Arzt konnten Blutproben entnommen werden.

Es wurden mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell