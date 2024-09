Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Verletzten

Saalfeld (ots)

Am Sonntagabend wurden zwei Personen durch einen Unfall in Saalfeld verletzt. Kurz nach 17 Uhr fuhr ein 35-Jähriger die Pfortenstraße in Richtung Münzplatz entlang. An der Kreuzung zur Gutenbergstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines entgegenkommenden 63-Jährigen. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Darüber hinaus wurden sowohl der 63-jährige, Entgegenkommende sowie ein Mitfahrer in dem PKW leichtverletzt. Der Unfallverursacher muss sich nun strafrechtlich verantworten.

