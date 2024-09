Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannter schädigt Fahrräder

Schleiz (ots)

Im Zeitraum vom 30.08.2024 bis zum 09.09.2024 haben ein oder mehrere unbekannte Täter insgesamt drei Fahrräder auf dem Gelände der Gemeinschaftsunterkunft in Schleiz im Löhmaer Weg beschädigt. Ein Fahrrad wurde vom Grundstück weggetragen und Höhe dem Busbahnhof in die Wisenta geworfen. Die anderen beiden Fahrräder sind mittels spitzen Gegenstand, vermutlich einem Messer, an den Reifen beschädigt worden. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

