Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 53-Jähriger erneut auffällig: Mehrere Strafanzeigen

Saalfeld/ Gorndorf (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende sorgte ein 53-Jähriger in Gorndorf für viel Unruhe und so setzte sich am Dienstagvormittag das Szenario fort: Mitarbeiter eines Getränkemarktes berichteten von einem offensichtlich Alkoholisierten, der Mitarbeiter und Kunden belästigte- es kam zum Polizeieinsatz, wobei bekannt wurde, dass es sich um amtsbekannten Gorndorfer handelte. Kurz darauf baten auch Mitarbeiter der nahegelegen Tankstelle um Hilfe, nachdem der nunmehr Beschuldigte ebenfalls für Unruhe sorgte und Passanten und Angestellte beleidigte. Darüber hinaus soll er zwei Fahrzeuge beschädigt haben, welche in einer hinter der Tankstelle befindlichen Werkstatt abgeparkt waren. In der Folge wurde der 53-Jährige ins Saalfelder Krankenhaus verbracht- weitere Maßnahmen zur Unterbringung des Mannes werden aktuell geprüft. Er muss sich darüber hinaus in mehreren Fällen strafrechtlich verantworten.

