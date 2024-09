Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Vier Tatverdächtige nach Kabeldiebstahl festgenommen

Recklinghausen (ots)

Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes meldete der Polizei verdächtige Feststellungen in einem Gebäude an der Langenbochumer Straße.

In der Nacht zu Samstag wurde der Zeuge durch Geräusche aus dem leerstehenden Gebäude aufmerksam - er informierte die Polizei. Da zunächst nicht feststand, wie viele mutmaßliche Täter sich in dem Gebäude aufhalten, wurden unter anderem zwei Diensthundeführer mit ihren Diensthunden an den Einsatzort gerufen. Sie durchsuchten das Gebäude. Dabei wurden insgesamt vier Männer im Alter zwischen 34 und 53 Jahren aus Marl angetroffen und vorläufig festgenommen.

Vor Ort standen Taschen mit Kabelresten - sie sollten mutmaßlich als Beute abtransportiert werden. Die Polizei stellte ein Fahrzeug im Umfeld des Gebäudes sicher. Es konnte einem der Tatverdächtigen zugeordnet werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell