Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogenfeststellung bei Personenkontrolle

Greiz (ots)

Greiz. Am 26.05.2024 gegen 19:50 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz einen 45-jährigen Mann einer Personenkontrolle in der Friedhofstraße in Greiz. Schon beim Ansprechen schmiss der Mann ein kleines Tütchen weg, was sich im Nachgang als Tütchen mit 0,25 Gramm Crystal herausstellte. Gegen den Mann wird wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt und die Droge wurde beschlagnahmt. <BF>

