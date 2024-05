LPI-G: Verpuffung in Wohnhaus

Gera (ots) - Die vermisste Arwa Alimam konnte nach Bürgerhinweisen am 26.05.2024 gegen 23:00 Uhr im Stadtgebiet Gera aufgegriffen werden. Diese wurde im Anschluss wohlbehalten dem Wohnheim übergeben. In der Folge werden keine Fahndungsmaßnahmen mehr durchgeführt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 ...

