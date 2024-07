POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots) - Zwei tatverdächtige Einbrecher haben Polizeibeamte am frühen Mittwochmorgen, 24. Juli 2024, auf frischer Tat in Bulmke-Hüllen vorläufig festgenommen. Zeugen hatten die Polizei gegen 2.30 Uhr zur Bulmker Straße alarmiert, nachdem sie dort zwei Täter in eine Erdgeschosswohnung hatten einsteigen sehen. Unmittelbar nach Eintreffen umstellten Einsatzkräfte das Gebäude und trafen in den Wohnräumen ...

