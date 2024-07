Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizisten stellen junge Tatverdächtige bei Einbruch

Gelsenkirchen (ots)

Zwei tatverdächtige Einbrecher haben Polizeibeamte am frühen Mittwochmorgen, 24. Juli 2024, auf frischer Tat in Bulmke-Hüllen vorläufig festgenommen. Zeugen hatten die Polizei gegen 2.30 Uhr zur Bulmker Straße alarmiert, nachdem sie dort zwei Täter in eine Erdgeschosswohnung hatten einsteigen sehen. Unmittelbar nach Eintreffen umstellten Einsatzkräfte das Gebäude und trafen in den Wohnräumen schließlich auf zwei 13 und 15 Jahre alte Gelsenkirchener. Diese hatten mitgebrachte Messer und Taschenlampen bereits abgelegt und wurden daraufhin fixiert. Bei der Durchsuchung der beiden fanden die Beamten bei dem 13-Jährigen zwei Mobiltelefone sowie zwei Paar kabelloser Kopfhörer. Diese wurden sichergestellt und die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

