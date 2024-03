LPI-GTH: Kollision

Ilm-Kreis (ots) - Zwei Fahrzeugführer, welche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren, stellte die Ilmenauer Polizei gestern fest. Ein 33-jähriger Fahrer eines VW wurde im Mühlweg in Arnstadt und eine 42-jährige Fahrerin eines VW in der Schobsetalstraße in Gehren kontrolliert. Zusätzlich zeigte in beiden Fällen ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde jeweils unterbunden und zum Zwecke der Beweisaufnahme ...

mehr