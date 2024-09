Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Gladbeck: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Brömerstraße wurde zwischen Freitagabend und Samstagvormittag in ein Schulgebäude eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, um ins Gebäude zu kommen. Anschließend wurden mehrere Schränke und Kisten durchwühlt, außerdem wurde eine Gardine aus den Schienen gerissen. Die Tat passierte zwischen 17 Uhr am Freitag und 11.30 Uhr am Samstag.

Gladbeck:

Auf der Gonheide sind unbekannte Täter am Freitagabend in ein Reihenhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen sie eine Fensterscheibe ein und stiegen darüber ins Haus ein. Im Untergeschoss wurden Schränke und Behältnisse durchsucht. Die Täter entfernten sich offensichtlich - ohne Tatbeute - über den Garten in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell