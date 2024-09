POL-HS: Einbruch in Bäckerei

Heinsberg/Erkelenz (ots) - Eine 79-jährige Frau aus Erkelenz suchte per Annonce nach einer Haushaltshilfe. Es meldete sich eine Frau, die am 8. September (Sonntag) sowie am 10. September (Dienstag), zwischen 9.45 Uhr und 13 Uhr im Beisein der Eigentümerin die Wohnung in der Brückstraße reinigte. Am 11. September (Mittwoch) musste die Seniorin feststellen, dass ihr Geld aus der Geldbörse entwendet worden war. Zudem ...

mehr