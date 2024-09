Geilenkirchen (ots) - Unbekannte Täter beschädigten die Glas-Zugangstür zu Büroräumen an der Straße Pater-Bries-Weg. Sie durchwühlten einen Raum und entwendeten Geldkassetten. Die Tat ereignete sich zwischen 16 Uhr am 12. September (Donnerstag) und 7 Uhr am 13. September (Freitag). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

