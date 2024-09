Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 15.09.2024

Übach-Palenberg - Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Im Zeitraum von Freitagabend (13.09.2024, 20:45 Uhr) bis zum frühen Samstagmorgen (14.09.2024, 03:30 Uhr) wurden in Übach-Palenberg an der Kirchstraße durch unbekannte Täter zwei Anhänger sowie ein PKW mittels Farbe beschädigt. Außerdem wurde ein in der Nähe stehendes Zelt ebenfalls mit Farbe besprüht. Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 auf. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Heinsberg - Diebstahl eines E-Scooters

Am Freitagmorgen (14.09.2024), zwischen 08:10 Uhr und 08:35 Uhr, wurde vor einem Lebensmittelmarkt an der Westpromenade ein E-Scooter durch zwei unbekannte Täter entwendet. Die Verdächtigen wurden durch einen Zeugen bei der Tat beobachtet. Der Zeuge beschrieb die beiden Täter wie folgt: Die Personen waren männlich, zirka 30 bis 35 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß und hatten eine muskulöse Statur. Die Unbekannten hatten nach Angaben des Zeugen ein südländisches Erscheinungsbild und dunkle Haare. Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 auf. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Hückelhoven - Einbruch in Automaten einer Selbstbedienungs-Waschanlage

In der Zeit vom 13.09.2024 (Freitag), 19 Uhr, bis zum 14.09.2024 (Samstag), 12 Uhr, wurde ein Münzautomat einer Selbstbedienungs-Waschanlage an der Rheinstraße aufgebrochen. Unbekannte Täter gelangten so an Münzgeld. An einem weiteren Automaten gelang der Aufbruch den Unbekannten nicht. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

