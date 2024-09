Heinsberg (ots) - Am 12. September (Donnerstag) befand sich ein 9-jähriger Junge aus Heinsberg gegen 16.45 Uhr mit einem Freund auf einer Wiese an der Straße Kirchberg. Dort wurde er von einem unbekannten Jugendlichen angesprochen. Dieser packte seine Hände und hielt sie auf dem Rücken fest, dann stieß er ihn zu Boden. Das Kind zog sich dabei Verletzungen zu. Nach dem Geschehen flüchtete der Jugendliche, der in ...

