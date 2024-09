Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kind verletzt

Polizei sucht Zeugen

Heinsberg (ots)

Am 12. September (Donnerstag) befand sich ein 9-jähriger Junge aus Heinsberg gegen 16.45 Uhr mit einem Freund auf einer Wiese an der Straße Kirchberg. Dort wurde er von einem unbekannten Jugendlichen angesprochen. Dieser packte seine Hände und hielt sie auf dem Rücken fest, dann stieß er ihn zu Boden. Das Kind zog sich dabei Verletzungen zu. Nach dem Geschehen flüchtete der Jugendliche, der in Begleitung einer weiblichen Person war mit einem Mountainbike. Er war etwa 150 bis 165 Zentimeter groß, zirka 15 Jahre alt, hatte kurze hellblonde Haare und war mit einem weißen Hoodie, einer grau/schwarzen Weste, einer schwarzen Jeanshose sowie schwarz-weißen Sneakers der Marke Nike bekleidet. Seine Begleiterin war etwa 14 Jahre alt, zirka 150 bis 160 Zentimeter groß und hatte schwarze Haare, die sie zum Zopf gebunden trug. Sie war mit einer blauen Jeans mit Löchern und dunkelblauen Sportschuhen bekleidet. Wer hat die Jugendlichen gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

