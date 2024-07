Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung - Schwerer Verkehrsunfall B261

Bad Ems (ots)

Am Montag, dem 29.07.2024 ereignete sich gegen 20:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Ems. Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer befuhr die Bundesstraße 261 aus Bad Ems kommend in Fahrtrichtung Denzerheide/Bundesstraße 49. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verlor der Fahrzeugführer zu Beginn einer Linkskurve aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Bei dem Unfall zog sich der Motorradfahrer schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallörtlichkeit wurde der Verunfallte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Bundesstraße 261 voll gesperrt.

