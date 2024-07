POL-PDMT: BAD EMS - Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden im Marlbergtunnel vom 28.07.2024

Bad Ems (ots) - Am Montag, dem 29.07.2024 gegen 20:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 261 in Fahrtrichtung B49 zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Die Unfallaufnahme dauert an. Die B261 zwischen Bad Ems und B49 ist aktuell gesperrt. Es wird gebeten von Presseanfragen zunächst abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Ems Telefon: 026039700 ...

