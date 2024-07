POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden im Malbergtunnel

Nister (ots) - In der Nacht von Samstag, 27.07.2024 auf Sonntag, 28.07.2024 kam es in Nister in der Straße "Zum Drahtzug" zu einem Einbruch in einen dortigen Getränkemarkt. Durch unbekannte Täterschaft wurden Nahrungsmittel und Zigaretten entwendet. Der Wert der Tatbeute dürfte mindestens im hohen dreistelligen Bereich liegen. Zeugenhinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580 Rückfragen bitte an: ...

