Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Fulda (ots)

Fulda. Die Polizei Fulda nahm am frühen Dienstagmorgen (23.04.) einen 16-Jährigen fest, der im Verdacht steht, zuvor im Bereich Sickels mehrere Privatgrundstücke betreten und Fahrräder gestohlen zu haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat eine Person am Montagabend (22.04.), gegen 22.35 Uhr, unberechtigt eine Gartenhütte auf einem Privatgrundstück in der Oskar-Kokoschka-Straße. Hausbewohner wurden darauf aufmerksam, woraufhin die Person kehrt machte und flüchtete. Kurz darauf, gegen 22.45 Uhr, versuchten zwei Personen sich Zutritt zur Garage eines Einfamilienhauses in der Emil-Nolde-Allee zu verschaffen. Ein Bewohner bemerkte die ungebetenen Gäste, die daraufhin in unbekannte Richtung flüchteten. Die umgehend vom Hausbewohner informierte Polizei nahm einige Stunden später - nach der Mitteilung eines weiteren Zeugen - einen 16-jährigen Tatverdächtigen in der Oskar-Ursinus-Straße fest. Der Tatverdächtige hielt sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls unberechtigt auf einem Privatgrundstück auf.

Bei den darauffolgenden Ermittlungen fanden die Polizisten im dortigen Bereich - in der Emil-Nolde-Allee, in der Oskar-Ursinus-Straße und in der Friedrich-Harth-Straße - mehrere gestohlene Fahrräder auf und stellten diese sicher.

Der 16-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben. Ob er mit den vermeintlichen Fahrraddiebstählen in Verbindung steht, müssen nun die weiteren Ermittlungen klären. Die Ermittlungen zum zweiten Täter dauern an.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

