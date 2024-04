Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Bodenverunreinigung - Leichtkraftrad gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Angersbach. Unbekannte brachen zwischen Montag (22.04.) und Freitag (26.04.) in ein Sportlerhaus in der Straße "Am Sportplatz" ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten die Einbrecher eine Zugangstür des Gebäudes auf und entwendeten anschließend einen Standheizlüfter sowie eine sechs Liter CO2-Flasche im Gesamtwert von circa 200 Euro. Auch an einer weiteren Tür hebelten die Täter. Diese hielt jedoch stand. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bodenverunreinigung

Hopfmannsfeld. Entlang der Landesstraße 3139 entsorgten bislang Unbekannte illegal zwei 23-Liter-Kanister in einem Waldstück. Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich Altöl in den Behältnissen, wovon rund zwei Liter ausliefen und in das Erdreich sickerten. Die Kanister wurden am Samstag (27.04.), gegen 16.15 Uhr, aufgefunden. Eine genaue Entsorgungszeit ist nicht bekannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Leichtkraftrad gestohlen

Eichensachsen. Ein motorisiertes Zweirad im Wert von circa 2.000 Euro entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (28.04.) aus einer Fahrzeughalle in der Straße "Zum Schönen Stein". Nach momentanen Informationen handelte es sich bei dem Leichtkraftrad um eine Hercules. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell