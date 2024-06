Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporter fährt ungebremst auf einen Lkw auf

A4 Höhe Eisenach (ots)

In den frühen Morgenstunden ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden. Kurz nach der Anschlussstelle Eisenach-Ost fuhr ein Kleintransporter ungebremst auf das Heck eines Hängerzuges auf. Dieser stand auf dem Standstreifen. Warum der 54-jährige Fahrer des Kleintransporters nach rechts von der Fahrbahn abkam und somit mit dem Lkw kollidierte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Durch den Aufprall kippte der Transporter um und kam zwischen dem rechten und mittleren Fahrstreifen zum Liegen. Dabei wurde der 54-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 29-jährige Fahrer des Hängerzuges blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Die Richtungsfahrbahn Dresden musste für zwei Stunden voll gesperrt werden. Gegen 04:00 Uhr wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Weiterhin kommt es aufgrund der umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.

