API-TH: Autobahnpolizei rettet ein Hundeleben

A38 Höhe Großlohra (ots) - Am Dienstag, den 11.06.2024, meldeten mehrere Zeugen ab 18:50 Uhr einen in Schlängellinien fahrenden schwarzen Pkw Audi auf der Autobahn 38 in Fahrtrichtung Leipzig. Dessen Fahrerin kam zwischen den Anschlussstellen Arenshausen und Bleicherode 14 Mal von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte der Audi mehrmals mit der Schutzplanke und überfuhr dreimal einen Leitpfosten. Die 28-jährige deutsche ...

