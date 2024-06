Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw fährt ungebremst auf Schilderwagen auf

A4 bei Erfurt (ots)

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden. Zwischen den Anschlussstellen Erfurt-West und Erfurt-Ost ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen verletzt wurden. Ein 67-jähriger Lkw-Fahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem Schilderwagen, welcher aufgrund von Mäharbeiten auf dem Standstreifen zur Absicherung stand. Durch den Aufprall wurde der Schilderwagen auf die Leitplanke geschoben, wodurch er in der weiteren Folge umkippte. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Aufgrund der zahlreichen Verletzungen wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Sattelzuges wurde leicht verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtsachschadenshöhe wird auf 90.000 Euro geschätzt.

Derzeit ist die Richtungsfahrbahn Dresden voll gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen dauern an. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die A71, am Autobahnkreuz Erfurt bis zur Anschlussstelle Erfurt-Nord, über die Ostumfahrung Erfurt bis zur Wiederauffahrt auf die A4, an der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach.

