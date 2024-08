FW-HH: Mehrere teils schwer verletzte Personen nach Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Hamburg (ots) - Hamburg-Altstadt, Kirchenallee, Notfalleinsatz mit zwei Rettungswagen und Notarzt, 26.08.2024, 17:30 Uhr Am frühen Montagabend kollidierte in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Hauptbahnhof ein Rettungswagen der Feuerwehr Hamburg mit einem Fußgänger. Der Rettungswagen war zusammen mit einem Notarzteinsatzfahrzeug zu einem internistischen Notfalleinsatz am Hauptbahnhof alarmiert worden. Als dieser die ...

