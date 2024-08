Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Rettungswagen kollidiert mit Person

Hamburg (ots)

Hamburg-Altstadt, Kirchenallee, Notfalleinsatz mit zwei Rettungswagen und Notarzt, 26.08.2024, 17:30 Uhr

Am frühen Montagabend kollidierte in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Hauptbahnhof ein Rettungswagen der Feuerwehr Hamburg mit einem Fußgänger. Der Rettungswagen war zusammen mit einem Notarzteinsatzfahrzeug zu einem internistischen Notfalleinsatz am Hauptbahnhof alarmiert worden. Als dieser die Kirchenallee am Hauptbahnhof befuhr, trat eine Person unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde vom Rettungswagen erfasst. Die Besatzungen von Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug versorgten umgehend die verunfallte Person und forderten zwei weitere Rettungswagen zur Unterstützung an. Die internistisch erkrankte Person, zu der die Rettungskräfte ursprünglich alarmiert waren, wurde parallel durch die Einsatzkräfte versorgt und später durch einen weiteren Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Der 55-jährige Fußgänger wurde nach notärztlicher Versorgung mit mittelschweren Verletzungen ebenfalls in eine Hamburger Klinik gebracht. Die Besatzung des Rettungswagens blieb unverletzt.

Für die Koordination der Einsatzstelle und die weitere Bearbeitung des Unfalls wurden zusätzlich Führungsdienste der Feuerwehr zur Einsatzstelle alarmiert. Den genauen Unfallhergang ermittelt nun die Polizei Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell