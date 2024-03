Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gleich zwei Schmierfinken erwischt

Magdeburg, Stendal (ots)

Am Samstagmorgen, den 2. März 2024 löste gegen 04:00 Uhr in einem Regionalexpress, welcher auf der Strecke Stendal - Magdeburg unter-wegs war, ein Alarm im Bereich einer Bordtoilette aus. Vermutlich wurde in diesem Bereich geraucht. Der sich auf dem Zug befindliche Kundenbetreuer hielt vor Ort Nachschau und stellte fest, dass die Wände und der Spiegel der Zugtoilette durch zwei Jugendliche mit schwarzen und roten Eddingstift beschmiert wurden. Daraufhin informierte er die Bundespolizei. Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Magdeburg übernahm eine Streife den 15-jährigen Jungen und seine 18-jährige Begleiterin. Die beiden Deutschen wurden für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Im Fall des Jungen informierten die Bundespolizisten einen Erziehungsberechtigten. Die 18-Jährige war bereits schon einmal polizeilich in Erscheinung getreten. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen den begangenen Sachbeschädigungen.

